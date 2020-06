Vodafone Business: le soluzioni Internet of Things servono per aiutare le aziende a ripartire

E' in arrivo un'ampia gamma di soluzioni tutte connesse per rispondere alle esigenze delle imprese e supportarle nella fase 2. Si tratta di efficaci sistemi di connettività e sistemi smart per affrontare la ripresa in questa fase delicata, con un focus sulla sicurezza di dipendenti e utenti.

Vodafone Business si avvale di soluzioni basate sull’IoT che consentono si supportare ogni tipo di attività produttiva anche nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sanitaria e protezione dei dati personali.

Un insieme di oggetti connessi e sistemi smart per far fronte alla ripartenza

In questo periodo dove il distanziamento fisico e tutti i dispositivi di protezione individuale e monitoraggio della temperatura sono ormai entrati a far parte della nostra vita quotidiana, anche le imprese, sia grandi che piccole, sono chiamate a rispondere ad una nuova gestione degli spazi e dei rapporti con i dipendenti e con i clienti. Per facilitare questa impresa e soprattutto per consentire di tornare al lavoro e a muoversi in assoluta sicurezza, Vodafone Business ha definito un insieme di servizi modulabili e adattabili a ogni settore produttivo e a ogni dimensione aziendale che sfruttano le potenzialità dell’Internet of Things.

Sia che si tratti di piccoli uffici o negozi al dettaglio possono essere adottati sistemi basati su app o oggetti indossabili che consentono di monitorare il distanziamento fisico tra dipendenti e clienti oppure soluzioni per gestire da remoto gli spazi di lavoro da parte dei collaboratori. L’ IoT consente anche di controllare in modo affidabile il corretto utilizzo dei vari dispositivi di protezione individuale, aumentando il livello di sicurezza in ogni comparto lavorativo.

Grazie a sistemi connessi dotati di termoscanner o termocamere, per rilevare la temperatura corporea, anche le aziende di maggiore dimensione o i grandi spazi commerciali possono monitorare, attraverso dispositivi wearable o tramite app su smartphone, l’afflusso dei clienti in tempo reale, limitando gli ingressi in base alla superficie disponibile e processando i dati di 30 persone alla volta.





La verifica del funzionamento dei sistemi e la manutenzione tempestiva da remoto sono sempre garantiti. Grazie ad una mappatura sistematica dei contatti e all'ausilio di strumenti connessi specifici, si possono rilevare eventuali soggetti che abbiano contratto il virus e attuare un tempestivo tracciamento delle persone entrate in contatto con la persone contagiate. In ottemperanza della normativa sulla privacy tutti i dati raccolti resteranno anonimi.

Vodafone Business da diversi anni si occupa dello sviluppo di sistemi smart pensati per semplificare e rendere più efficiente l’operatività di un'azienda e oggi sono ben 11 i milioni di strumenti connessi in Italia. In questo difficile periodo di emergenza sanitaria, l’impegno costante di cercare soluzioni digitali sempre più innovative, evidenzia la responsabilità da parte della Vodafone di cercare soluzioni che vadano sempre più a vantaggio delle aziende e della collettività.

Insieme all’IoT, le connessioni a banda larga rappresentano le fondamenta su cui poggiare la ripresa delle Istituzioni pubbliche e delle imprese. Durante il lockdown, le reti internet sono state messe a dura prova e nonostante tutto sono state determinanti per la tenuta del sistema produttivo, visto l'aumento vertiginoso delle attività di smart working e delle comunicazioni private. Ma per i progetti di Vodafone non c'è nessuna battuta di arresto, nonostante le difficoltà dovute alla situazione attuale. L'impegno, infatti, sarà rivolto non solo sulle fasi di potenziamento delle reti, ma anche sulle opere collegate all'ampliamento della banda ultralarga tramite FWA in oltre 2.000 comuni non raggiunti ancora dalla fibra ottica.