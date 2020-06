Chieri, dal 17 giugno al Parco San Silvestro torna "Sans in"

Dal 17 giugno al 12 settembre il Parco San Silvestro di Chieri ospita “Sans-in", manifestazione organizzata dall’associazione Chieri Sport 97, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Chieri.

“SANS-IN” è l’estate che Chieri aspettava. Un’estate sicura, comoda, ecologica, condivisa: un’estate diversa, senza assembramenti ma con le stesse emozioni degli show dal vivo.

All’interno del Parco San Silvestro sarà allestita un’area di circa 2.300 mq, che ospiterà in tutta sicurezza fino a 200 persone, proponendo per tre mesi (l’inaugurazione è in programma mercoledì 17 giugno alle 19), musica (concerti e Dj Set), cibo e drink di qualità (lounge bar, griglieria e friggitoria, proposte vegane), sport (partite di campionato e coppe su schermo gigante), teatro e cabaret, una rassegna cinematografica (Tabasso Open Cinema) e tutte le domeniche a partire dalle 17 eventi per bambini. Il 20 giugno ci sarà la Festa della Birra, il 27 giugno la Festa del Liceo Monti.

Il programma è consultabile sul sito: www.sans-in.it

Alcuni eventi sono totalmente gratuiti, altri prevedono la consumazione obbligatoria.

Per tutte le iniziative è obbligatoria la prenotazione.

Non potranno accedere più di 200 persone e sarà garantito il rispetto delle regolamentazioni anti Covid (misurazione della temperatura, distanze, percorsi distinti per ingresso ed uscita, sanificazione dei posti)

“L’estate che ci attende sarà diversa da tutte quelle precedenti, non ci potranno essere grandi eventi con l’assembramento di molte persone, bisognerà garantire il rispetto delle misure di sicurezza - afferma il sindaco Alessandro Sicchiero - inoltre, la difficile congiuntura economica e gli stravolgimenti dei nostri abituali calendari faranno sì che molti chieresi trascorreranno l’estate in città. Diventa così importante garantire un’offerta culturale di qualità, perché ripensare il tempo libero, l’intrattenimento, la socialità non vuol dire rinunciarci o rifugiarsi solo nello streaming. Per queste ragioni l’amministrazione comunale ha accolto la proposta avanzata dall’associazione Chieri Sport 97, che finanzieremo con 15mila euro. Tre mesi di eventi dedicati a tutti, dai giovani alle famiglie”.

“Sembrava tutto fermo, c’erano preoccupazioni e timori nel progettare eventi estivi. Poi è arrivata la proposta di SANS-IN, un progetto coraggioso, una scommessa che come Comune abbiamo voluto accogliere-commenta l’assessore alle Politiche Giovanili e al Tempo Libero Paolo Rainato -. Il Parco San Silvestro ospiterà da giugno a settembre una vera e propria arena estiva, che diventerà un punto di riferimento per i chieresi, garantendo un’alternativa alla frequentazione della pubblica piazza. Una manifestazione dalla forte chieresità, sicura, controllata, condivisa ed ecologica (nell’area food tutti i materiali sono compostabili e biodegradabili). E che vuole coinvolgere la città. Tutti i giorni l’area sarà a disposizione, dal mattino fino alle 18, di tutte le associazioni e gli enti chieresi che abbiano necessità di uno spazio per incontri ed iniziative”.