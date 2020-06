Fase 3, Ruffino (FI): "Anci sia più incisivo, Governo dia risorse adeguate ai Comuni"

“Siamo ormai in piena Fase 3, ma per i Comuni il governo non ha ancora previsto le risorse adeguate per far fronte a tutte le nuove emergenze derivate dal flagello del Coronavirus. In questi mesi Anci ha dialogato in modo costruttivo con Palazzo Chigi, ma adesso oltre ai buoni propositi occorre essere più incisivi e portare a casa i fondi diventati ormai vitali per tante realtà" afferma Daniela Ruffini (Fi).