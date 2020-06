Minisuk di corso Racconigi: Magliano torna a parlarne in Sala Rossa

"Porterò nuovamente in Sala Rossa il problema dell'abusivismo commerciale in corso Racconigi. Con la mia nuova interpellanza sul 'minisuk' - nona della serie - chiederò nuovamente conto alla Giunta del gran numero di venditori abusivi nuovamente presenti, dopo il periodo di lockdown, tra via Foresto e corso Vittorio Emanuele II". Lo dichiara in una nota Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Consiglio comunale.

"Le auto e i furgoni degli abusivi sono presenti fin dalle prime ore del mattino; terminate le operazioni di spunta, sull'asfalto compaiono i teli della mercanzia esposta: una dinamica che si è nuovamente presentata sabato scorso (6 giugno) dopo la fase di quarantena. All'Amministrazione chiederò di garantire la presenza della Municipale per l'intera giornata e, anche e soprattutto, se, dopo tre anni di parole, intenda finalmente risistemare l'area, possibilmente prevedendo, come richiesto più volte da molti residenti, nuovi posti auto".