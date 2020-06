Torino, entro fine giugno in giunta la proposta di revisione del Piano Regolatore

La proposta tecnica preliminare di revisione del Piano Regolatore di Torino approderà in giunta entro fine giugno. Ad annunciarlo l’assessore comunale all’Urbanista del Comune di Torino Antonino Iaria, che oggi in commissione ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del provvedimento.

“Non è solo -ha spiegato Iaria – un mero accorpamento di destinazioni d'uso: è molto vicino alle richieste di tutti gli operatori, della cittadinanza e della città stessa. Lo strumento è stato elaborato per poter prevedere una nuova rigenerazione urbana e modello di città, non legato a norme troppo stringenti ma neanche a una deregulation spinta”. “Questa – ha proseguito l’esponente della giunta Appendino - è la visione per un Pgr snello, che non dovrà più basarsi su continue varianti in deroga. Entro fine mese dovremmo arrivare alla proposta tecnica, poi gli elaborati saranno inviati alle Circoscrizioni per il parere: nei 30 giorni a disposizione faranno dunque gli approfondimenti”.

La proposta elaborata è basata su una città di un milione 98mila abitanti, “con la possibilità di riqualificare il tessuto consolidato, più che spingere su nuove edificazioni”.