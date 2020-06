Sindacati e lavoratori in piazza lunedì contro il commissariamento del Regio

SLC-Cgil, FISTEL-Cisl, UILCOM-Uil e FIALS-Cisal hanno proclamato una manifestazione di piazza dei lavoratori della Fondazione Teatro Regio di Torino "contro l'incomprensibile decisione del Presidente della Fondazione stessa di commissariare il Teatro, patrimonio della Città di Torino".

L’iniziativa è convocata per lunedì 15 giugno 2020 alle ore 10 in Piazza Palazzo di Città in forma di presidio, dove si garantirà l’uso delle mascherine e la distanza interpersonale. Il presidio si concluderà alle ore 13.

Oggi, venerdì 12 giugno, i sindacati e le Rsu del Teatro Regio di Torino sono state audite dalla V e III commissione del Comune di Torino. Le organizzazioni sindacali e le Rsu hanno ribadito la netta contrarietà al commissariamento della Fondazione Teatro Regio di Torino e hanno auspicato che si avvii un confronto sindacale costruttivo al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e retributivi dei lavoratori, il prestigio del Teatro Regio e della città stessa.

La seduta si è conclusa con l’impegno da parte dei consiglieri delle commissioni di sottoscrivere una mozione da presentare nel prossimo consiglio comunale indirizzata alla Sindaca Appendino, affinché riveda la sua posizione in merito al commissariamento del Teatro.