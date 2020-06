Esce di strada e precipita per 40 metri con l'auto: illeso, chiama i soccorsi

Se non è un miracolo, poco ci manca. Un uomo, infatti, è uscito di strada mentre percorreva l'autostrada ed è precipitato per 40 metri, ma senza riportare ferite gravi.



Si indaga ora per ricostruire la dinamica che ha portato all'incidente, che si è verificato lungo la Torino-Aosta, all'altezza di San Giorgio Canavese. Al volante, al momento dello schianto, c'era un uomo di circa 40 anni, originario di Ivrea.

Secondo le prime evidenze e il racconto dello stesso automobilista, la vettura è uscita di strada sfondando il guard rail ed è precipitata, fermandosi decine di metri dopo. Tuttavia, l'uomo è riuscito a uscire dall'abitacolo e a risalire la scarpata in autonomia. L'automobilista torinese che si trovava alla guida dietro di lui, e ha assistito all'incredibile scena, ha immediatamente accostato e chiamato i soccorsi, temendo il peggio. Poco dopo ha visto comparire nel buio, davanti ai suoi occhi, il conducente uscito fuori strada miracolosamente illeso.

In breve tempo, sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che lo hanno accompagnato in ospedale.