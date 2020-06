Maltrattamenti in famiglia, spesso davanti ai figli. E' sempre più emergenza: altri 4 arresti nelle ultime ore

Suona sempre più alto l'allarme per l'emergenza-maltrattamenti in famiglia. Un fenomeno che desta ancora più preoccupazione se si pensa che negli ultimi mesi le persone sono state costrette a rimanere in casa, a seguito del lockdown. E l'elenco di episodi si arricchisce con quattro nuovi casi che nelle ultime 48 ore hanno visto protagonisti i carabinieri nella zona di Torino e provincia.

Nel capoluogo, in particolare, un uomo di 34 anni è finito in manette per maltrattamenti e minacce aggravate dopo un litigio che è degenerato fino alle percosse. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 per una lite in strada. Sono stati alcuni passanti a dare l'allarme. Indagando, è emerso che umiliazioni e prepotenze duravano ormai da qualche tempo. L’uomo dopo aver litigato con la moglie, una 30enne marocchina, l'ha aggredita per l'ennesima volta davanti alla figlia di 7 anni.