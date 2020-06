Ancora instabilità su Torino e provincia: ecco il meteo, aspettando l'estate

Insistono condizioni instabili fino alla giornata di oggi, su Torino e provincia, poi tra domenica e martedì temporanea fase di alta pressione, ma già da martedì nuova fase di maltempo. Temperature sotto la media fino a sabato, poi ritornano in media con il periodo.

A Torino quindi avremo questa situazione. Cielo nuvoloso sui settori occidentali, con piogge deboli ma continue e diffuse sui settori alpini occidentali. Altrove cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso ma senza fenomeni se non qualche locale debole pioggia. Previsti rovesci e temporali sparsi soprattutto su Liguria, a seguire zone alpine, cuneese, astigiano e alessandrino, ma non si escludono rovesci isolati anche altrove, anche se il Torinese risulta la zona con meno probabilità di fenomeni intensi.

Le temperature saranno sotto la media del periodo ma in graduale aumento da sabato, con massime che difficilmente andranno oltre i 23/24 °C, se non in caso di brevi periodi soleggiati a metà giornata. Minime intorno ai 12 °C.

I venti saranno per lo più assenti o deboli.





Domenica 14 e lunedì 15 Giugno, miglioramento generale per l’aumento della pressione in quota, ma ancora con qualche isolato rovescio sulle Alpi al pomeriggio. Temperature in aumento con massime che potranno sfiorare i 30 °C localmente sulle pianure. Le minime domenica mattina saranno in leggero calo per via del cielo più sereno, ma poi aumenteranno decisamente lunedì mattina.