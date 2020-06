Pedinava e minacciava i frequentatori della movida a San Salvario: arrestato un rapinatore [VIDEO]

Attendeva, seguiva e rapinava le sue vittime all’uscita dei locali del quartiere San Salvario. Questo il modus operandi del cittadino di origini africane arrestato la scorsa notte dai carabinieri e al momento non ancora identificato. Non è in possesso di documenti e, come unico segno distintivo, porta due croci tatuate sul volto.

In via Morgari, angolo via Ormea, l'altra sera il rapinatore aveva minacciato un ragazzo di 36 anni con un coccio di bottiglia, intimandogli di consegnargli il denaro. Un carabiniere non in servizio ha visto la scena e ha chiamato i colleghi della stazione di San Salvario, che hanno quindi fermato il rapinatore.