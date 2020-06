Nichelino, ragazzini senza mascherine salgono in massa sul 35 ma scappano prima dell'arrivo dei carabinieri

Il ritorno alla normalità, dopo la fine del lockdown, non significa fare quello che si vuole in maniera imprudente. E così nel pomeriggio di ieri, domenica 14 giugno, un nutrito gruppo di ragazzini, saliti in massa sull'autobus della linea 35 a Nichelino, hanno creato il panico sul mezzo.

Privi di mascherine e incuranti di ogni forma di distanziamento sociale, con il loro comportamento hanno allarmato molti dei passeggeri a bordo, soprattutto quelli più anziani. Finché qualcuno non ha fatto notare loro che dovevano sottostare a certe regole. Inutilmente. Così uno dei viaggiatori ha pensato bene di schiacciare il pulsante di emergenza, facendo immediatamente fermare la corsa.

Nel giro di pochi minuti i carabinieri sono arrivati sul posto, ma non appena le porte del 35 si erano aperte, i giovanotti si sono dileguati alla velocità della luce, prima di dover rendere conto alle forze dell'ordine.