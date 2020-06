Rivoli, arriva "Pestifera": la rassegna che racconta la pandemia con le pellicole della storia del cinema

L'estate del Castello di Rivoli , grazie alla sua arena estiva, si prepara ad accogliere " Pestifera ", una rassegna a cura di Carolyn Christov-Bakargiev, Irene Dionisio e Fulvio Paganin, con il coordinamento di Roberta Aghemo e Giulia Colletti. Il cartellone serale, che si svolge nel giardino esterno del Castello di Rivoli, indaga la rappresentazione delle pandemie attraverso l’arte cinematografica e si svolgerà ogni venerdì a partire dal 26 giugno, data in cui verrà proiettato Die Pest im Florenz (La Peste a Firenze) (1919), fino al 24 luglio quando verrà presentato il nuovo film Buio di Emanuela Rossi (2019). La proiezione è fissata per le 21.30, mentre la visita al museo è prevista dalle 10 alle 21, con letture filosofiche dalle 21.15 e 21.30 e aperitivo dalle 19 alle 21. Ingresso omaggio al cinema con il biglietto del Museo (€ 8,50 intero, € 6,50 ridotto).

Appositamente musicato dal vivo, La Peste a Firenze è un film di Otto Rippert scritto da Fritz Lang. Ispirato a un racconto di Edgar Allan Poe, The Mask of the Red Death (La maschera della morte rossa), è ambientato durante la peste nera del Trecento, che decimò la popolazione fiorentina ed europea.

Il programma si concluderà a fine settembre con l’artista e regista iraniano-canadese Mostafa Keshvari che presenterà in anteprima il film Corona (2020), attualmente in fase di realizzazione.

e filmmaker Irene Dionisio dichiara, “Lo sfruttamento sistematico del pianeta si è trasformato, attraverso una prevista e prevedibile zoonosi, nel flagello del XXI secolo. L’umanità, specie in cammino, dopo una lunga e forzata cattività, è stata messa di fronte ad una banale certezza, quella della propria finitezza. Di fronte “all’assurdità”, scriverebbe Albert Camus, della propria esistenza, come reagire per non cedere alla follia? La rappresentazione cinematografica, come susseguirsi di immagini-soglia dell’inconscio collettivo globale, ci offre una possibile catarsi, epoché e, forse, ripresa di un tanto agognato respiro collettivo”.