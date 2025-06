Sulle note del futuro: musica classica e formazione tra Muriaglio e Como

Dal 2 al 6 luglio torna in frazione Muriaglio di Castellamonte l’appuntamento con i saggi finali di musica classica degli allievi dell’Accademia Musicale del Piemonte realizzata dall’Associazione culturale Melos Musica con il sostegno del Comune di Castellamonte, la Società di Mutuo Soccorso Agricola e Operaia di Muriaglio e della Peter Sategna Educational Foundation, che attraverso un sostanziale sostegno economico permette agli studenti effettivi di ridurre il costo complessivo del corso al minimo.

Sotto la direzione artistica del Maestro Giuseppe Santoro, i corsi di perfezionamento si sono svolti a partire da marzo con docenti di fama internazionale: Davide Alogna e Giacomo Scarponi (violino), Daniel Grosgurin e Simao Alcoforado Barreira (violoncello). Sono stati docenti ospiti il violinista Francesco Manara e la violoncellista camerista e pedagogo Ferhan Grosgurin.

Il saggio finale

La settimana dei corsi si chiuderà con il saggio del 5 luglio al salone Martinetti di piazza della repubblica a Castellamonte alle ore 21 e con un ultimo concerto a Como, al portico del Broletto, alle ore 17.30 del 6 luglio.

L’Accademia Musicale del Piemonte propone un programma di formazione e perfezionamento strumentale riguardante il violino, il violoncello e la musica da camera per offrire uno strumento formativo di alta qualità destinato a studenti italiani e stranieri. L’intento è valorizzare i giovani strumentisti ed allo stesso tempo immetterli nel mondo del lavoro dando agli iscritti la possibilità di suonare con professionisti di altissimo livello e potersi perfezionare restando in Piemonte e valorizzando così anche il territorio. Il progetto intende percorrere un itinerario didattico musicale il più completo possibile e dare l’opportunità ai ragazzi di partecipare a lezioni di grandi strumentisti che non solo possono trasmettere la loro esperienza concertistica, ma anche l’apprendimento della tecnica strumentale e della cultura musicale.

Il soprano Pirozzi

Quest’anno Melos Musica concluderà la stagione con un evento davvero eccezionale: il 29,30 e 31 luglio Anna Pirozzi, una fra i più celebri soprani drammatici attuali, terrà una masterclass di canto che terminerà con lo spettacolo del 31 a Castellamonte, alle 21, presso la Rotonda Antonelliana.

Anna Pirozzi, nata a Napoli, ha iniziato i suoi studi vocali presso l'Istituto Musicale della Valle d'Aosta e si è perfezionata presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Attualmente residente in Svizzera con il marito e i due figli, ha al suo attivo una carriera internazionale eccezionale. Il debutto nel ruolo di Amelia in “Un Ballo in Maschera” al Teatro Regio di Torino, e quello al Festival di Salisburgo nel ruolo di Abigaille in Nabucco nel 2012 sotto la direzione musicale di Riccardo Muti, segnano l’inizio di una brillante carriera. Il suo immediato successo l'ha portata rapidamente ad apparire sui più grandi palcoscenici del mondo: Royal Opera House di Londra, Metropolitan Opera, Teatro alla Scala di Milano, Opéra de Paris, Wiener Staatsoper, Arena di Verona, Teatro Real Madrid, San Francisco Opera, Gran Teatre del Liceu Barcelona, Bayerische Staatsoper di Monaco. Diventa presto un riferimento nei ruoli di soprano drammatico di coloratura, tanto che nell’estate del 2021 ha festeggiato la sua centesima rappresentazione nel ruolo di Abigaille in Nabucco all'Arena di Verona, con grande successo di critica e pubblico. Nel 2024 ha debuttato con Adriana Lecouvreur di F. Cilea all'Opéra de Paris nella produzione di David McVicar riscuotendo un grande successo. Un altro bellissimo debutto è avvenuto all’opera di Tirana nel ruolo di Madama Butterfly, nell’omonima opera di G. Puccini. Fra gli altri, sempre nel 2024 ha interpretato Amelia in Un Ballo in Maschera al Gran Teatre del Liceu e al Palau de les Arts Reina Sofía, il ruolo di Norma al Teatro di San Carlo nell’omonima opera di Vincenzo Bellini, Abigaille alla Wiener Staatsoper, Turandot all'Opernhaus Zürich, Leonora ne “La forza del Destino” al Gran Teatre del Liceu di Barcellona.

Nel 2023 Anna Pirozzi debutta con sensazionale successo nel ruolo principale in Medea di Cherubini all’opera di Atene, in occasione dell’apertura dei festeggiamenti per il Centenario di Maria Callas. Altre performance includono Turandot alla Royal Opera House di Londra e al Teatro Real di Madrid, Il Trovatore a Bilbao, Tosca al Teatro dell'Opera di Roma, Macbeth alla Wiener Staatsoper, e Aida, Tosca e Abigaille all'Arena di Verona, solo per ricordare i successi più recenti.

Per informazioni scrivere a info@melosartemusica.net oppure telefonare al numero 3488720520.