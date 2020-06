Salone del Libro, Cirio: "Il format si adatterà alle esigenze"

Torino sfondo naturale del Salone del Gusto e Salone del Libro. A rilanciare gli eventi, in programma nel capoluogo piemontese in autunno, il Presidente della Regione Alberto Cirio, che questa mattina è intervenuto alla presentazione della Douja d’Or e del Palio di Asti.

Per la kermesse libraria, ha spiegato il governatore, “si sta predisponendo una riedizione come per Terra Madre: format diversi che tengano conto delle esigenze”.

“La filosofia – ha poi aggiunto – è di spostare la manifestazione in città, anche per il Salone del Gusto: abbiamo delle città meravigliose che possono diventare scenografie naturali di queste iniziative, con minori costi e nel rispetto delle norme anti assembramento”.

Terra Madre, come annunciato negli scorsi giorni, si svolgerà a partire dall’8 ottobre per sei mesi, mettendo in campo tecnologie digitali, eventi fisici diffusi e nuovi format.