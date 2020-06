Il Consiglio comunale di Torino vara agevolazioni Tari per le attività colpite dal covid

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità, questo pomeriggio, una mozione presentata dal consigliere Federico Mensio (M5S) riguardante l’utilizzo dei minori costi di smaltimento per l’incenerimento dei rifiuti solidi urbani nel periodo dell’emergenza Covid-19, ridotti anche a causa delle minori attività produttive, per agevolazioni sulla Tari.

Il documento impegna quindi Sindaca e Giunta a ridiscutere il Piano di lavoro 2020 della Città con Amiat, con particolare riferimento ai quantitativi di conferimento all'impianto del Gerbido; a stornare nel secondo semestre 2020 la cifra non corrisposta a TRM da Amiat per lo smaltimento dei rifiuti non prodotti; a predisporre la retrocessione di tutte le somme non erogate da Amiat a TRM a far data dall'entrata in vigore della Legge Regionale 1 del 2018.