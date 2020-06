A Mirafiori un centro estivo per bambini in mezzo al verde con Orti Generali

Anche a Mirafiori Sud ripartono le attività estive per i più piccoli, con una speciale formula totalmente "green" a contatto diretto con la natura. L'associazione Coefficiente Clorofilla in collaborazione con Centro Libenter propone nel parco Piemonte, all'interno del progetto Orti Generali, da lunedì 22 giugno a venerdì 17 luglio un centro per bambini dai 6 agli 11 anni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 16. Per sette ore al giorno, sarà possibile svolgere attività nell’ampia area didattica a disposizione, garantite anche in caso di maltempo all’interno delle serre.

Protagonista sarà il mondo agricolo, con gli ortaggi e gli animali da cortile. Attività di gruppo di gioco e di sperimentazione, inoltre, consentiranno ai bambini di migliorare il rapporto con il proprio corpo, grazie anche alle pratiche di yoga, e con le proprie emozioni immersi nel verde. Lo stretto rapporto con la terra, inoltre, sarà l’occasione per parlare, giocando, di biodiversità, tutela ambientale, impollinatori, stagionalità anche all'interno del contesto urbano.

Dai giochi della tradizione popolare con materiale di recupero agli esperimenti scientifici, fino al cibo e al rapporto con la nutrizione, che verrà affrontato con laboratori pratici sulla sua preparazione e trasformazione.

All'occorrenza potrà anche essere attivato un dialogo con le famiglie per cogliere eventuali richieste di aiuto o espressioni di disagio, che può emergere come effetto del periodo prolungato di distanziamento sociale e chiusura delle scuole.