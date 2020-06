Dopodomani, giovedì 18 giugno, sarà una giornata chiave nella lunga vertenze che riguarda la crisi della Elcograf (ex Canale S.p.A.) di Borgaro.

E' stato infatti fissato per le ore 9.30 l'incontro via Skype tra Regione Piemonte, azienda e sindacati, per un approfondito esame della situazione.