Nichelino, pronta a partire l'estate del Factory: "We are Open"

Essere aperti e ripartire, dimenticando il lockdown per provare a regalare tanti momenti all'insegna del divertimento. “We are Open: a cena con musica e cinema” è lo slogan scelto dall'Open Factory di Nichelino per un viaggio che durerà tutta l'estate.

Dal 26 giugno all’8 agosto, in via del Castello 15 è in programma una rassegna che unisce il grande schermo al concerto dal vivo, in un percorso che vuole mostrare in un modo inedito l’impatto della musica sulla società e sulle vite degli artisti. Dalla scena indipendente italiana ai film dalla forte impronta musicale, da ascoltare e guardare comodamente seduti a tavola.

Il Factory si conferma quindi luogo di aggregazione, polo di proposte culturali e di intrattenimento, ma anche un luogo di scambio e di dialogo, multifunzionale e innovativo. L'iniziativa pensata per l'estate 2020 è stata promossa da Comune di Nichelino, Sistema Cultura, Informagiovani. “Ricominciamo l’aggregazione con un programma di alto profilo culturale”, ha spiegato l'assessore alla Cultura Michele Pansini, “dimostrando che anche con nuove regole siamo in grado di poter offrire un programma di qualità”.

La programmazione cinematografica, studiata in collaborazione con Seeyousound, racconta attraverso i film diversi generi musicali e correnti artistiche del passato. Gli appuntamenti musicali mostrano invece le realtà del panorama indipendente italiano, dalle più giovani alle più affermate.