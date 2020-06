Rifondazione Comunista contro le imprese: “Vogliono la libertà di licenziare esigendo più soldi pubblici”

Rifondazione Comunista contro il mondo delle imprese: gli esponenti torinesi del partito hanno protestato questa mattina davanti alla sede dell'Unione Industriale di Via Fanti per chiedere più attenzione per il mondo del lavoro.

“Occorre - spiega il segretario provinciale Ezio Locatelli – fermare il tentativo delle imprese di imporre politiche volte alla difesa del loro privato interesse, con la richiesta di sgravi fiscali, incentivi e soldi pubblici uniti alla libertà di licenziare e decontrattualizzare i rapporti di lavoro.”

La ricetta di Rifondazione per la ripresa si basa su punti molto precisi: “Torino – aggiunge Locatelli - è la città che subirà maggiormente l'impatto della crisi, con un crollo del reddito del 14,4% nel solo 2020: questa situazione colpirà soprattutto i ceti meno abbienti facendo aumentare povertà e disuguaglianze".

"Il sistema si può rilanciare con un piano di lavoro che preveda investimenti pubblici per una riconversione ambientalmente e socialmente sostenibile dell'economia, senza permettere licenziamenti, riducendo l'orario di lavoro a parità di salario e tassando i grandi patrimoni in mano ad imprese che non investono un euro per creare nuova occupazione”.

Una riflessione particolare, infine, sull'Italia: “Dobbiamo dire basta – conclude – allo spreco immane di soldi pubblici per opere come la Tav o per gli F35. Le risorse vanno spese per costruire ospedali, scuole e per la manutenzione del territorio; non si possono ripercorrere vecchie strade ma bisogna costruire un nuovo modello di sviluppo basato sulla produzione di beni socialmente utili”.