San Mauro sott'acqua, Magliano: "La giunta è inadeguata, dimissioni". Ma i 5S: "Richiesta surreale"

"Le previsioni per le prossime ore e per i prossimi giorni dicono ancora maltempo e pioggia. Auspico forti prese di posizione da parte delle Minoranze in Consiglio e la richiesta delle dimissioni dei responsabili. Se le Politiche Ambientali sono competenza dell'Assessora Nigrogno , le Politiche di Salvaguardia e Protezione Ambientale sono in capo allo stesso Sindaco Bongiovanni ".

Quarta esondazione in un mese del Rio Sant'Anna a San Mauro: l'acqua ha nuovamente sommerso l'area circostante il Condominio Green River. "Ecco cosa succede con un'Amministrazione incapace di gestire la situazione", dichiara Silvio Magliano dei Moderati. "Bisognava pulire gli alvei nel corso degli anni e, già la scorsa settimana, aggiornare tempestivamente i residenti dell'imminente pericolo. Operazioni minime e dovute, a maggior ragione da parte di una Giunta che ha sempre fatto della tutela e della cura dell'ambiente i propri cavalli di battaglia. Questa mattina in Consiglio Regionale ho chiesto le comunicazioni sul tema proprio nella speranza di un impegno diretto sul tema della Regione: mi sono state respinte".

"Il Sindaco avrebbe dovuto intervenire da subito con la pulizia e con lavori di stombatura: le soluzioni-tampone non bastano. Da sanmaurese, la mia assoluta solidarietà va alle famiglie coinvolte, alle quali esprimo tutta la mia vicinanza per la paura e per il danno economico subito. I cittadini di San Mauro meritano un'Amministrazione che, invece di limitarsi a fare le passerelle sul posto (nella persona del Sindaco), abbia piuttosto la lucidità di chiedere per tempo il sostegno di chi ha mezzi, competenza e qualifiche per intervenire efficacemente".

"La richiesta di dimissioni formulata da Magliano al Sindaco di San Mauro Torinese Bongiovanni è surreale. Dovrebbe piuttosto chiedere conto alla vecchia politica che ha amministrato male il Comune negli anni passati: i suoi alleati di centrosinistra e il centrodestra". Lo dice il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle.

"E' evidente che i problemi idrogeologici di questa zona provengono da lontano, ne dovrebbe rispondere chi negli anni passati ha previsto non poche colate di cemento su questo fragile territorio precollinare. Ci uniamo ai molti cittadini sanmauresi che in queste ore hanno ringraziato Marco Bongiovanni, da giorni in prima linea contro i disastri causati da una cementificazione selvaggia di cui non è in alcun modo responsabile. Le sue scarpe ed i suoi vestiti infangati sono la garanzia di un sindaco che, con i fatti, è schierato dalla parte dei cittadini e non certo da quella della lobby dei palazzinari".