Movida, nel weekend parte la pedonalizzazione serale di Lungo Po Cadorna

Creare spazio per evitare gli assembramenti, facilitare la gestione della clientela da parte degli esercenti, salvaguardare la voglia di divertirsi dei giovani e rispettare le esigenze dei residenti: parte da questi presupposti l'accordo sulla pedonalizzazione temporanea di Lungo Po Cadorna (accantonata, almeno per il momento, l'idea di estendere il provvedimento anche a Lungo Po Diaz), cuore pulsante della movida torinese, raggiunto ieri durante l'ultimo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.