Nichelino toglie la cittadinanza ordinaria a Mussolini ed è polemica sui social

Il Duce e Nichelino. Sembrerebbe una storia che risale a cento anni fa o poco meno, invece è tornata d'attualità in queste ore, visto che il Comune ha deciso di togliere la cittadinanza onoraria che era stata conferita a suo tempo a Benito Mussolini.

Tutto nasce dall'intervento dei volontari delle Officine della Memoria (il gruppo che si occupa di ricostruire la storia della città) che, nel corso di una recente ricerca, hanno scoperto che nel 1924 il Consiglio Comunale aveva conferito la cittadinanza onoraria di Nichelino a Mussolini. E così l'Amministrazione ha deciso di intervenire, togliendo tale onorificenza con un ordine del giorno presentato dal Partito Democratico che verrà votato nel prossimo consiglio comunale.

“Si tratta di uno dei tanti retaggi che il fascismo ha lasciato non soltanto a Nichelino, ma in tutta Italia", ha spiegato il consigliere Gianluca Crimaldi, primo firmatario della richiesta: "molte città l’hanno già fatto, ora tocca anche a noi. Sottolineando la valenza antifascista della nostra città, auspichiamo che tutti i gruppi consiliari appoggino e sottoscrivano il documento”.

Le prime reazioni sui social non sono state però all'insegna dell'unanimità. I militanti cittadini dell'area di destra, a partire da Fratelli d'Italia, hanno attaccato la decisione, bollandola come una scelta da "campagna elettorale. I problemi da risolvere sono altri, non la cittadinanza a Mussolini".

Altri hanno fatto notare che il provvedimento è ormai poco significativo e che riguarda un passato molto lontano. Di sicuro, a Nichelino non si parlava tanto del Duce da molti decenni.