Blatte in una gastronomia abusiva a San Salvario: multa da 25mila euro e locale chiuso

Blatte in una gastronomia abusiva. E' questo quanto emerso dai controlli effettuati ieri dalla Polizia di Stato, Municipale e Asl To1, che hanno ispezionato in via Calvo un laboratorio con annesso negozio.

Al titolare, un 41enne di nazionalità italiana, sono state contestate le seguenti violazioni di tipo amministrativo: apertura abusiva di attività commerciale di vicinato, mancanza di requisiti professionali, mancato aggiornamento della ‘dia sanitaria’, mancanza del contratto smaltimento olii esausti e relativa iscrizione al Conoe, mancanza della certificazione di conformità dello scarico dei fumi, mancanza dell'autorizzazione per le insegne e relativa evasione del canone cimp.

In totale sono state fatte multe per oltre 23 mila e 500 euro.

Inoltre l'Asl, dopo aver riscontrato all'interno del locale precarie condizioni igienico sanitarie dovute a una sporcizia diffusa consolidata nel tempo e alla presenza di blatte morte e vive in quantità tale da provocare la contaminazione degli alimenti, oltre alla presenza di congelatori privi di lettura esterna, ha disposto la chiusura immediata del locale fino al completo ripristino degli ambienti, sottoponendolo a sequestro giudiziario insieme a 28,6 chilogrammi di alimenti contaminati.

Al titolare è stata comminata una sanzione di 2.000 euro ed è stato segnalato il titolare all'Autorità Giudiziaria.

Successivamente, avendo riscontrato la presenza di un forte odore di gas, gli agenti della Polizia Municipale hanno attivato il pronto intervento della preposta azienda. Il personale intervenuto, dopo avere rilevato una fuga dall'impianto, ne ha disposto la chiusura.

Sono inoltre in corso accertamenti relativi a presunte irregolarità edilizie su un laboratorio ubicato in un basso fabbricato comunicante con il cortile.