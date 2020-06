Semilibertà per i manager Thyssen condannati, la rabbia dei parenti delle vittime: "Ci incateneremo"

Manca l'ufficialità, ma sembra profilarsi la semilibertà, in Germania, per Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, i due manager tedeschi condannati per il rogo Thyssen che nel 2007 uccise sette operai.

La comunicazione è arrivata oggi pomeriggio alla procura generale di Torino. Secondo quanto si è appreso, la semilibertà è già stata concessa a uno dei due manager. Il provvedimento prevede che i condannati trascorrano in carcere la notte e che di giorno lavorino all'esterno.

"Ci incateneremo a Roma. Andremo a Essen. Qualcosa faremo. Devono dirci come è possibile questa cosa", è il primo commento di Rosina Platì, mamma di una delle sette vittime del rogo.

"Sono basito. Devono ancora inventare un aggettivo per esprimere le sensazioni che sto provando ora. La notizia è inattesa quanto vergognosa", ha aggiunto Antonio Boccuzzi, l'operaio della Thyssenkrupp sopravvissuto all'incendio e poi diventato deputato.

"Ancora una volta i manager tedeschi della Thyssen riescono a smentire chi dava per certo che avrebbero davvero pagato per la strage di 13 anni fa: la semilibertà non rende giustizia agli operai morti e alle famiglie, è un affronto a Torino dove tanti lavoratori continuano a morire di lavoro", ha commentato Federico Bellono, responsabile salute e sicurezza Cgil Torino. "Mi auguro che il governo italiano faccia sentire la propria voce, per rimediare ad un'evidente ingiustizia".

Domani si annuncia una manifestazione di protesta da parte dei parenti delle vittime davanti alla Procura di Torino.