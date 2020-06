Festa della Consolata, Nosiglia incontrerà i poveri: disposte le campane a distesa

L'Arcivescovo nel giorno della Festa della Consolata, sabato 20 giugno

presiederà la Solenne celebrazione eucaristica delle ore 11 e il rosario - preghiera serale alle ore 20,30.

Di seguito le indicazioni su sabato 20 giugno:

Al termine della messa delle 11 e dopo la supplica per la Città e la Chiesa alle 12, l'Arcivescovo incontrerà personalmente ottanta persone, invitate in rappresentanza delle fasce più fragili della popolazione, per scambiare gli auguri della festa e fare loro un omaggio materiale utile a gestire la vita quotidiana.

Verranno consegnate loro delle borse con generi alimentari (olio, caffè, pasta, riso, zafferano, ecc) e con materiale per l’igiene personale e della casa. Il dono della Consolata è reso possibile grazie alla attiva collaborazione tra la Caritas Diocesana e il Banco Alimentare e si pone in continuità con le iniziative da questi organizzate nelle scorse settimane:

Pizza Solidale tenuta in un co housing a San Salvario il 30 aprile, Grigliata Solidale proposta in alcune case popolari di corso Grosseto il 19 maggio e Giro - giro tondo Solidale vissuto in corso Taranto il 05 giugno,

come occasioni non solo di distribuzione di beni, ma di riattivazione di reti, relazioni, tessuti sociali.

Tra gli invitati italiani e stranieri ci saranno ospiti di co housing per famiglie sottoposte a sfratto, anziani soli, mamme sole con figli, carcerati in misure alternative, rifugiati e richiedenti asilo, lavoratori in crisi, disoccupati a causa della crisi, nuclei con minori, disabili. In questo modo, come descritto nel recente messaggio Passi di speranza, l’Arcivescovo desidera mettere il proprio cuore a fianco di quello delle persone che più soffrono il momento di disagio per renderli certi della presenza fraterna e materna della Chiesa torinese, a immagine della Beata Vergine che si fa consolazione perché consolata dalla grazia del suo Signore.

In sostituzione della tradizionale processione, che in questo anno non si può effettuare:

- ore 20,30: S. ROSARIO presieduto da Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo,

con i Vescovi presenti nella nostra Arcidiocesi, i quali proporranno una breve riflessione ad ogni mistero. I vescovi che proporranno le meditazioni sono: mons. Giuseppe Anfossi, vescovo emerito di Aosta; mons. Guido Fiandino, vescovo ausiliare emerito; mons. Gabriele Mana, vescovo emerito di Biella, mons. Pier Giorgio Micchiardi, vescovo emerito di Acqui; mons. Carlo Ellena, vescovo emerito di Ze Doca in Brasile

- ore 21,30: Terminato il S. Rosario, l’Arcivescovo Mons. Cesare Nosiglia si recherà davanti alla statua professionale della Consolata collocata nella piazza antistante il Santuario dove, con la partecipazione delle Autorità torinesi e dei rappresentanti delle Chiese non cattoliche presenti a Torino, affiderà a Maria una Supplica per tutti i Torinesi

Anche nel giorno della festa i fedeli che vengono alla Consolata dovranno seguire le norme sanitarie in vigore: si potrà accedere sia nella piazza che nel Santuario solo indossando la mascherina e rispettando le distanze stabilite (1 metro). Per recarsi davanti alla statua (con uscita solo da via Maria Adelaide o dal vicolo della Consolata) e per accedere all’interno del Santuario saranno previsti percorsi distinti tra loro con accesso per tutti unicamente da piazza della Consolata.