L'ex Manifattura Tabacchi in vendita: 6,6 milioni la base d'asta per ridare vita al fabbricato industriale

Un piccolo passo avanti per la riqualificazione dell' ex Manifattura Tabacchi . Il Demanio, proprietario dell'immobile, ha infatti pubblicato oggi l'avviso pubblico per la vendita del complesso industriale di corso Regio Parco: la base d'asta è di oltre 6 milioni e 600 mila euro. Le offerte potranno essere presentate fino al 14 ottobre, giorno di apertura delle buste.

L'ex Manifattura Tabacchi è il simbolo del grande potenziale inespresso di Torino Nord. La struttura infatti, dopo aver ospitato l'ufficio immatricolazioni dell'Università, per diversi anni è stata al centro di ipotesi di riqualificazione che hanno visto tra i soggetti interessati proprio l'ateneo torinese, che nel 2017 aveva però restituito il magazzino e l'archivio tra la delusione generale. Il maxi progetto voluto dal centro sinistra non è mai stato attuato, così come l'idea dell'ex vicesindaco Guido Montanari di una rioccupazione graduale degli spazi, anche solo temporaneamente, per realizzare una Welfare City non ha mai preso realmente piede. Anzi. Voci e progetti mai concretizzati, che hanno fatto si che ormai da diverso tempo l'edificio versi in un luogo di totale abbandono, con cancelli chiusi e ampi spazi vuoti, a parte qualche piccola porzione dell'area.

La base d'asta per aggiudicarsi l'ex Manifattura Tabacchi è di 6.665.000 euro, con una cauzione del 10% da versare immediatamente, pari a 666.500 euro. Gli spazi, come detto, sono molto ampi: 22.081 mq di superficie scoperta e 23.917 di superficie coperta, per un totale di 67.442 mq di superficie lorda totale.