Aggredito e rapinato dal "branco": quattro persone finiscono in manette

Quattro persone in manette con l'accusa di rapina: tre romeni, due uomini ed una donna di 30, 40 anni e 19 anni e un trentaquattrenne dominicano.

Intorno alla mezzanotte di martedì, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Sacchi dove era stata segnalata un’aggressione alla fermata del tram. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un uomo riverso in terra con delle evidenti ferite sul volto. La vittima ha raccontato di essere stato aggredito con calci e pugni da un gruppo formato da quattro individui, tre uomini ed una donna, e colpito in seguito con una bottiglia di vetro all’altezza dell’occhio sinistro.