Omicidio Stefano Leo: la sentenza è prevista per il 1° luglio

É prevista il 1° luglio la sentenza per il delitto di Stefano Leo, il 33 ucciso con una coltellata alla gola ai Murazzi il , mentre si stava recando a lavoro.



Il 29enne Said Mechaquat si era costituito ai carabinieri, ammettendo le proprie colpe e spiegando che aveva ucciso Stefano "perché era troppo felice". Stamattina durante l'udienza preliminare i periti nominati dal gup Irene Gallesio hanno confermato che Said quando ha ucciso Stefano era capace di intendere e di volere.