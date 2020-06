"Gran Paradiso dal Vivo" non si arrende al Covid e torna dal 27 giugno con spettacoli nella natura

Il festival "Gran Paradiso Dal Vivo" non si arrende al Covid e torna dal 27 giugno al 19 luglio. A causa dell'emergenza sanitaria, in tutta Italia, sono stati annullati migliaia di eventi, mentre molti altri hanno deciso di spostarsi sulle piattaforme online. La rassegna - giunta quest'anno alla 3° edizione, con un programma che si dispiega tra i comuni di Alpette, Ceresole Reale, Locana, Noasca, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone e Valprato Soana - si svolgerà regolarmente con dieci spettacoli in sicurezza all'aperto.

"Vivevamo nel terrore - ha spiegato il direttore artistico Riccardo Gili - di non poterlo fare: oggi siamo siamo qua a raccontarlo e a breve partirà. Questa nuova edizione si amplia per luoghi, compagnie, generi e orari".

Gran Paradiso prenderà il via il 27 giugno - alle 16.30 presso il Parco Avventura Le vie del Lupo - con lo spettacolo "Grande Foresta" di Inti, dove la compagnia pugliese presenterà la storia di un villaggio del sud dove gli alberi scompaiono. Lo stesso giorno alle 21, con ritrovo lungo la SP 48 a Valprato Soana, il concerto di Olga del Madagascar.

La natura farà poi da scenario allo spettacolo itinerante "Il riflesso dell'acqua" (28 giugno alle 16.30, con partenza presso il Centro Visitatori di Ceresole Reale) e a "Voci nel bosco" (18 luglio con ritrovo alle 17.30 presso l'Albergo La Cascata di Noasca). Appuntamento all'alba domenica 12 luglio, dove la Rocca arduinica di Sparone farà da sfondo a "Tempeste" di O Thiatsos TeatroNatura. Sempre lo stesso giorno - alle 16.30 nella Frazione Convento di Ronco Canavese - spettacolo immersivo con le cuffie.