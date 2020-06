Al via la campagna di tesseramento di Azione in Piemonte

Azione, il partito di Carlo Calenda, presenta nelle piazze di tutto il Piemonte nel weekend del 20 e 21 giugno la campagna di tesseramento al Partito.

Occasione per dialogare con i cittadini per illustrare le proposte redatte da Azione per la ripresa economica e strutturale del Paese e si potrà aderire al tesseramento a partire da 10 Euro.

A pochi giorni dall'uscita delle Proposte del Partito di Carlo Calenda, pubblicate sulle pagine dei maggiori quotidiani nazionali, gli “azionisti” torinesi decidono di avviare un contatto e un dialogo diretto con i cittadini.

“AZIONE è il luogo di mobilitazione dell’Italia che lavora, produce, studia e fatica. L’Italia stanca degli scontri inconcludenti tra tifoserie e degli slogan privi di contenuti.” con queste parole Carlo Calenda ha aperto ufficialmente la campagna di tesseramento.

I rappresentanti e referenti di Azione saranno presenti a Torino in:

Piazza Castello angolo via Garibaldi nelle giornate di sabato 20/06 e domenica 21/06 (orario 10 – 19),

Piazza Carignano (angolo via Cesare Battisti) nelle giornate di sabato 20/06 e domenica 21/06 (orario 10-19).

Via Cibrario angolo corso Tassoni (di fronte alla Chiesa di Santo Alfonso) nella giornata di sabato 20.06 (orario 10-19).

Corso Tassoni 45 nella giornata di domenica 21.06 (orario 10 – 19).

Piazza Respighi 25 nella giornata di sabato 20/06 (orario 10-19).

Viale Virgilio 20, nelle giornate di sabato 20/06 e domenica 21/06 (orario 10 -18).

Corso Francia (angolo principi d'acaja) sabato 20/06 e domenica 21/06 (orario 10 -18).

Corso Belgio 70 (fronte Coop) nelle giornate di sabato 20/06 e domenica 21/06 (orario 10 -18).

Passerella di Piazza Chiavez, nella giornata di sabato 20/06 (orario 9.00-13.00).

C.so Unione Sovietica 471 (c/o Bar Diamond), nella giornata di sabato 20/06 (orario 10-18)

A Moncalieri:

Via Cavour angolo Viale della Stazione, nella giornata di venerdì 19/06 (orario 9-13).

Piazza Vittorio Emanuele II, nella giornata di domenica 21/06 (orario 9-13).

Novità assoluta:

Energie Nuove, il comitato di Azione che porta il nome della rivista di Piero Gobetti, sarà presente con un camper, in Viale Virgilio angolo corso Vittorio, all'interno del Parco del Valentino, nelle giornate di sabato e domenica dalle 10 alle 18 .