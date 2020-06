Blutec, sospetto Covid per l’imprenditore Ginatta: chiesti gli arresti domiciliari

Roberto Ginatta, presidente della Blutec arrestato negli scorsi giorni, è stato posto in isolamento sanitario per sospetta infezione da Covid-19. Per questo motivo, il 73enne non ha potuto né incontrare i suoi legali, né partecipare all’interrogatorio di garanzia che avrebbe dovuto svolgersi questa mattina, davanti al giudice per le indagini preliminari, Rosanna Croce.

Il presidente dell’azienda è accusato di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Nicola Menardo, legale dell’imprenditore dello studio Grande Stevens, ha chiesto al Già di valutare la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari.

Intanto, durante l’interrogatorio di garanzia tenutosi questa mattina con il pubblico ministero Vito Franco Destito, Matteo Ginatta, 26 anni, e Giovanna Desiderato, 76 anni, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Entrambi sono agli arresti domiciliari, indagati per la vicenda Blutec e accusati di riciclaggio.