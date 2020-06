Aiutare i giovani per sviluppare il territorio: arriva il Bando GxG della Compagnia di San Paolo

La Fondazione Compagnia di San Paolo lancia il Bando GxG - Giovani per i Giovani: le idee dei giovani prendono vita. Con una disponibilità complessiva di 1,1 milioni di euro il bando si rivolge agli Enti interessati a collaborare con i giovani per la realizzazione delle loro idee: creare nuove opportunità e favorire per loro una maggiore autonomia in un’ottica di cambiamento e sviluppo territoriale.

“L’attenzione verso la popolazione giovanile risponde alla strategia delineata dalla Fondazione Compagnia di San Paolo per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo dell’Agenda Onu 2030. Per questo - nell’ambito della Missione Collaborare per l’Inclusione dell’Obiettivo Persone e della Missione Favorire partecipazione attiva dell’Obiettivo Cultura - abbiamo lanciato il Bando GxG - Giovani per i Giovani, in collaborazione con la Fondazione Carige di Genova, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 10 - Ridurre le disuguaglianze e 16 - Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile. Per la prima volta abbiamo aggiunto un ulteriore e qualificante obiettivo: favorire maggior partecipazione diretta dei giovani nel proporre possibili soluzioni per affrontare bisogni da essi rilevati e sostenere il loro diretto impegno per realizzarle” afferma Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo.

L’iniziativa è stata declinata in due fasi. Nella prima è stata lanciata la Call for Ideas MIND CLUB, rivolta direttamente a gruppi di giovani nei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta affinché proponessero un’idea di intervento volto a risolvere un particolare bisogno dei giovani o a promuovere una specifica opportunità individuata sul territorio. Sono state raccolte tramite un form online 125 idee.

Le 25 idee più coerenti con quanto richiesto dalla call sono state selezionate per passare alla seconda fase, e pubblicate sul sito https://mind-club.it/. Il Bando “GxG - Giovani per i Giovani” si pone come obiettivo quello di “far incontrare” le idee selezionate con enti non profit ed enti pubblici a cui il bando è rivolto, in modo che gli enti possano proporsi come partner per i giovani, per costruire insieme una co-progettazione condivisa.

Tutti i gruppi di giovani hanno preparato un video di presentazione delle proprie idee che gli Enti possono visualizzare e, in base ai propri interessi e competenze, decidere di supportare. Saranno poi i giovani sulla base delle proposte ricevute e coadiuvati dell’Associazione YEPP Italia, a “selezionare”, gli Enti che ritengono più adeguati per la formazione di partenariati per lo sviluppo del progetto.

Una prima scadenza è fissata per il 3 luglio 2020, data entro la quale gli Enti dovranno formulare la propria proposta di collaborazione ai gruppi contattandoli dal sito www.mind-club.it.