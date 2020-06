Rinasce il "Concertino dal Balconcino": ieri evento con un centinaio di spettatori

"Dopo un lockdown che ha trasformato i balconi di tutta Italia nell’unico spazio concesso di esibizioni e flashmob musicali, torna il Concertino dal Balconcino, che da 10 anni ha trasformato il cortile di via dei Mercanti 3 a Torino per un’ora la domenica pomeriggio in un luogo di bellezza e condivisione". Con questo annuncio sono tornati a far risuonare le loro note Daria Spada e Maksim Cristan, gli MCCS Punklirico, che ieri pomeriggio, 21 giugno, hanno riproposto la loro esibizione nel cuore del centro storico cittadino riunendo sotto il loro balcone oltre un centinaio di persone con tutti gli accorgimenti per il rispetto delle norme anti Covid.

Ad accogliere il pubblico all’ingresso alcuni giovanissimi, affetti da una lieve forma di autismo, dell’Associazione Angsa Piemonte che hanno distribuito mascherine e gel igienizzante e misurato la temperatura ai presenti. Gli spettatori si sono poi potuti accomodare nel cortiletto, mantenendo le distanze di sicurezza, per assistere allo spettacolo con musica, satira politica, interventi di scrittori e 'architetti sociali'. Prima dello show due controlli della polizia municipale per accertare il rispetto delle norme. È inoltre stata chiesta una piccola offerta per pagare le multe e le spese per il processo che vede imputati i due artisti per disturbo della quiete pubblica.