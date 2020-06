Farmacie Comunali, nuova cessione di quote della Città in vista?

Si alza nuovamente l'attenzione sulle Farmacie Comunali, in vista di una probabile ulteriore cessione di quote azionarie della Città di Torino in mano privata.

La questione è stata trattata durante una Commissione convocata su richiesta della capo-gruppo di Torino in Comune Eleonora Artesio, alla luce di una deliberazione di Giunta in attesa di essere approvata dal Consiglio: “Sono preoccupata – ha affermato – dal fatto che un segmento così importante come la tutela della salute generale possa perdere il suo ruolo: l'amministrazione dovrebbe essere chiara su quanto intenda valorizzare l'interesse pubblico, vista la possibilità di eliminare il vincolo del 10% di partecipazione comunale.”

La risposta dell'azienda non si è fatta attendere: “I privati che le gestiscono - ha replicato l'amministratore delegato di Farmacie Comunali Spa Davide Cocirio – sono tutti afferenti al mondo della farmacia, e come farmacisti abbiamo la sensibilità di gestire un patrimonio pubblico della Città di Torino nell'interesse del paziente. Non siamo speculatori che, a fronte di un ritorno economico immediato, sono disposti a danneggiare l'interesse collettivo; vogliamo semplicemente creare un sistema migliore”.

Nonostante queste rassicurazioni, le preoccupazioni di Artesio permangono: “Non metto in dubbio - ha concluso – la vostra professionalità ma, in un contesto dove la redditività economica è fondamentale, il mio pensiero va a quelle situazioni e a quei presidi in cui l'appetibilità delle entrate non è così scontata.” Per i prossimi passi, bisognerà attendere la discussione della delibera in Consiglio Comunale.

L'occasione è stata sfruttata anche per fare il punto della situazione sulle iniziative messe in campo dalle Farmacie Comunali per il contrasto al Covid-19: “Nel periodo di picco della pandemia - ha poi aggiunto Cocirio – abbiamo potenziato alcune attività, recependo le semplificazioni dei Dpcm. Nel primo caso abbiamo esteso a tutta la popolazione la consegna gratuita dei farmaci, nel secondo ci siamo attrezzati per ricevere le ricette 'dematerializzate'; abbiamo inoltre effettuato alcune donazioni a Città, Croce Rossa, Banco Farmaceutico e Sermig".

"Per quanto riguarda i dpi, infine, dopo una prima fase di difficoltà siamo entrati a regime, raggiungendo l'attuale livello di 279mila mascherine distribuite” ha concluso.