Meteo, finalmente arriva il caldo estivo. Ma qualche temporale potrebbe rovinare i pomeriggi

Arriva il caldo estivo su Torino e provincia. Gli esperti prevedono tempo per lo più stabile grazie ad un’area di alta pressione estesa fino al centro Europa, almeno fino a mercoledì. Da giovedì probabile aumento dell’instabilità locale pomeridiana sui rilievi. Temperature in media o poco sopra, senza caldo eccessivo.



A Torino quindi avremo cielo in prevalenza sereno su pianure, attività cumuliforme sui rilievi alpini, ma senza precipitazioni se non a partire da mercoledì quando saranno possibili locali rovesci. Temperature massime comprese tra 29 e 31 °C. Minime in aumento e comprese tra 17 e 21 °C. Leggera sensazione di afa. Venti generalmente assenti o deboli di direzione variabile anche se in prevalenza settentrionale.