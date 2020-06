Appartamento in via Nizza trasformato in un ristorante abusivo

Aveva trasformato il suo appartamento di via Nizza in un ristorante abusivo. E' quanto ha scoperto la Polizia Municipale che, insieme alla Polizia, ha effettuato un'ispezione mirata all'interno di un'abitazione di San Salvario.

L'alloggio era già stato oggetto di diverse segnalazioni, con il sospetto anche che venisse usato come base dello spaccio. Traffici che, secondo chi abitava nella zona, avrebbero coinvolto estranei al condominio e assembrati, in violazione delle misure contro il Covid-19.

Dopo un periodo di appostamenti, gli agenti della Municipale e della Polizia di Stato sono entrati in azione per effettuare un controllo. All’interno hanno constatato la presenza di persone di varie nazionalità che avevano appena terminato di pranzare e, secondo quanto dichiarato dagli stessi, avevano anche pagato una somma in denaro per il servizio di ristorazione.

Gli agenti hanno quindi proceduto con l'identificazione della domiciliata, una quarantaduenne senegalese, alla quale è stata contestata fatta una multa da 4.000 euro per apertura abusiva di attività di somministrazione nell’abitazione, peraltro anche in precarie condizioni igienico sanitarie.

La perquisizione effettuata dagli agenti della Polizia di Stato, mirata a verificare gli altri illeciti segnalati, ha dato esito negativo. All'interno del locale è stato trovato un uomo di nazionalità gabonese, con diversi precedenti per spaccio e una misura cautelare della Questura di ‘divieto di dimora nella provincia e nel Comune di Torino’. Il soggetto è stato indagato per violazioni inerenti le norme sull'immigrazione.

Sono inoltre in corso accertamenti in merito alla regolarità locativa dell'appartamento.