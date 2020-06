Collegno, per la Bendini un ammodernamento più sostenibile

"Continuano le azioni concrete della Città di Collegno a favore dell’ambiente e della sostenibilità dei nostri edifici pubblici. Questo è un intervento importante che migliorerà anche le performance gestionali e la qualità e la funzionalità della piscina per i cittadini". Sono queste le parole del sindaco Francesco Casciano che dà così il via ai lavori della Bendini.

"La riqualificazione energetica è un tema fondamentale su cui investiamo risorse importanti e per il quale siamo in grado, come in questo caso, di trovarne di nuove - ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici Gianluca Treccarichi -. Il finanziamento dell’ammodernamento della piscina Bendini, in cui il Comune spende solo il 10% di tutto l’ammontare, è simbolo di efficienza e di ottime progettazione e programmazione".