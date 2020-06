Al Carignano venerdì tornano le "Lezioni Shakespeariane" con Lorenzi

Nell’ambito di SUMMER PLAYS , la Stagione organizzata al Teatro Carignano da Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale e TPE - Teatro Piemonte Europa , proseguono le LEZIONI SHAKESPEARIANE , iniziativa programmata dal 18 giugno al 30 luglio e inserita in Extra Plays . Sette registi di generazioni diverse racconteranno con l’aiuto pratico di alcuni attori le scene più celebri di altrettanti capolavori di Shakespeare, svelando la straordinaria attualità della sua scrittura.



Il secondo appuntamento è programmato giovedì 25 giugno , alle ore 18.30, al Carignano con Marco Lorenzi che presenterà insieme a Lorenzo Bartoli, Marcello Spinetta, Angelo Tronca OTELLO di William Shakespeare .



«Rimettere piede in un teatro, nello specifico in questo teatro, il Carignano - dichiara Marco Lorenzi - è una emozione fortissima. È stato un periodo faticoso, in cui pensavamo di aver smarrito il senso di un rito e di un gioco che parla di incontro con l’Altro, di relazione, di presenza fisica. Le ferite da rimarginare sono ancora tante, qualcuna brucia ancora forte, ma oggi, riprendendo posto in questo luogo speciale, sentiamo che una nuova strada è possibile e che le ferite potranno rimarginarsi. L’ultima volta che ho messo piede sul palco del teatro Carignano è stato esattamente un anno fa. Ed era per il debutto di Otello , un altro momento importante del mio percorso come artista e come uomo. Mi sembra uno strano segno del destino ricominciare qui, in questo spazio, per parlare di questo testo con voi, con gli spettatori. E condividere i pensieri, le emozioni, lo stupore e le scoperte che ho fatto con Shakespeare e con la grandezza misteriosa di questo testo. Sarà un pomeriggio curioso, che mi emoziona. Sarà un pomeriggio di scambio e di coinvolgimento. Otello , per me, parla di Teatro, parla di un mondo che è cambiato e in cui le parole possono manipolare gli uomini e portarli verso il disastro, parla di interessi economici e di intolleranza, di mercanti che hanno preso il posto degli eroi. Ma soprattutto parla di un immenso amore, un amore d’altri tempi, puro e vero. Spero che sia un bel modo per salutarci di nuovo!».



I prossimi incontri delle Lezioni shakespeariane saranno con Valerio Binasco, Amleto (2 luglio); Silvio Peroni, Molto rumore per nulla (9 luglio); Gabriele Vacis, Romeo e Giulietta (16 luglio); Filippo Dini, Enrico VI (23 luglio); Elena Gigliotti, La bisbetica domata (30 luglio).