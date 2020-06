Il Museo Egizio di Torino per la comunità: apertura speciale nel giorno di San Giovanni

Apertura speciale per il Museo Egizio di Torino. In occasione della Festa di San Giovanni, patrono della città, saranno due le proposte di visita per il pubblico: il 24 e 25 giugno, dalle 10 alle 18, con biglietti acquistabili esclusivamente online.

Tornato in piena attività il 5 giugno dopo il lockdown, l'Egizio sta puntando su un nuovo sistema di bigliettazione, che agevola i soggetti più in difficoltà, aprendo le sale tre giorni a settimana (venerdì, sabato e domenica).

All'interno dello spazio espositivo, è obbligatorio mantenere il distanziamento interpersonale e utilizzare la mascherina.

Dal 13 giugno è inoltre esposta la mostra "Lo sguardo dell'antropologo”, allestita in una sala del primo piano e realizzata dai curatori del Museo Egizio in collaborazione con il Museo di Antropologia ed Etnografia dell'Università di Torino. Una quarantina di oggettirappresentativi delle culture extraeuropee e dell’antico Egitto.

