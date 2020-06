Esonero per le Paritarie torinesi da imposte e tributi locali: lo chiede il consigliere Magliano

"Chiedo alla sindaca Appendino e alla Giunta di avviare le opportune valutazioni per arrivare all’esonero, per le Scuole Paritarie di ogni ordine e grado (dalle Scuole per l’Infanzia alle Scuole Primarie e Secondarie) del territorio torinese, dal versamento delle imposte e dei tributi di carattere locale per il periodo corrispondente alla chiusura per lockdown". Lo ha detto il consigliere comunale Silvio Magliano con una mozione depositata oggi.

"Chiedo inoltre, con il mio atto, la riduzione di imposte e tributi per la prossima annualità scolastica e l’estensione di queste misure a favore di tutti i servizi educativi privati per l'infanzia presenti nel territorio comunale. Il sistema piemontese delle Scuole Paritarie affonda le proprie radici nell’opera di figure come Don Bosco. Non possiamo permetterci che questo sistema crolli: in gioco c’è la libertà di educazione, diritto costituzionalmente sancito, e il futuro di tante Scuole Paritarie (messe in gravissima difficoltà dagli ultimi mesi di emergenza), ma anche centinaia di posti di lavoro e, in ultima analisi, la tenuta dell’intero sistema, che non avrebbe la possibilità strutturale, organizzativa e didattica di assorbire un improvviso e cospicuo surplus di alunni e studenti. Anche con questa mozione in Consiglio Comunale ho provato a rispondere al grido d’aiuto alzatosi in questi mesi da tanti gestori e da tante famiglie".