Anche a Torino “I Panini della Rinascita - il menu di una nuova unità d’Italia”

“I Panini della Rinascita - il menu di una nuova unità d’Italia” è il primo passo che compie la Community del panino, realtà composta da oltre un migliaio di titolari di locali dedicati a una delle più interessanti e variabili espressioni del cibo italiano: il panino. Una comunità ideata e aggregata da Accademia del Panino Italiano, sia in modo diretto che attraverso la sua Paninomap, la guida digitale sul panino, in Italia e nel mondo, app scaricabile gratuitamente, che indirizza e informa chi cerca un panino furi dall’ordinario.

Il progetto, che vede il suo lancio durante le complesse fasi di post-lockdown, esordisce il 2 giugno con 40 locali, distribuiti in ogni angolo d’Italia, conta di coinvolgere un numero sempre più alto di partecipanti e invita le imprese alimentari e del food service a sostenere questo progetto di rilancio, non solo commerciale.

Il progetto “I Panini della Rinascita - il menu di una nuova unità d’Italia” nasce per supportare, principalmente sul piano motivazionale e di comunicazione, la riapertura delle attività e si svolge con un percorso partecipativo, guidato da Accademia del Panino Italiano, di grande coesione tra gli esercenti. In concreto il progetto vede replicare uno stesso menu, fondato su 5 parole di forte valore simbolico e diversamente interpretato in tutti i locali “paninari” disseminati su e giù per l’Italia.

Le 5 parole-simbolo che costituiscono il menu della Rinascita, sono emerse in seguito a un brain storming lanciato ai titolari di locali “paninari” da Accademia assieme a Guido Bosticco (docente di scrittura creativa all’Università di Pavia, ideatore del progetto). Il brain storming, tenutosi lo scorso aprile su una piattaforma digitale, ha coinvolto un centinaio di titolari di locali, selezionati e collegati ad Accademia dalla PaninoMap.

La ricerca delle parole-simbolo, in grado di esprimere un comune senso di rinascita, è stata guidata da una comune convinzione: da questa tempesta usciremo vincenti, e ci adatteremo alle sue conseguenze, solo in un modo: tutti insieme. Convinzione che ribalta il concetto di concorrenza, in senso positivo, e che sottolinea la sensazione di essersi rimessi in gioco, con la stessa emozione, energia, umiltà e incertezza che ha caratterizzato l’inizio di ciascuna di queste storie professionali.

Le ricette dei panini che in questo mese ci sono arrivate dopo il brain storming sono brillanti, originali, semplici o sofisticate, tutte diversissime, da Aosta a Cagliari, ma i nomi che li ispirano sono uguali per tutti e il Menu affisso nei locali sarà uguale per tutti.

In tanti ci hanno scritto che lavorare in questo modo, che non avevano mai fatto, li ha rimessi di buon umore e incoraggiati; la community che volevamo creare è davvero nata e nella chat per scambiarci i materiali si aiutano tutti, anche con consigli e richieste di soluzioni. (oltre ad avere creato la community l’anno scorso abbiamo anche creato una app per trovare i migliori panini attorno a te, in Italia e Europa).