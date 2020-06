"Priorità alla scuola", domani iniziativa di Genitori Rivolesi Uniti

40 Comuni hanno già aderito all'iniziativa che si svolgerà domani a Torino in Piazza Castello e i Genitori Rivolesi Uniti vogliono dare il loro contributo partecipando, insieme agli insegnanti e al personale scolastico.

L'appuntamento è domani, giovedì 25 giugno, alle ore 18 in via Capra, angolo piazza ai Marinai d'Italia, a Rivoli.



"E' ora di attivarsi per non farsi più trovare impreparati, di unire le forze perché la Scuola di ogni ordine e grado sia un diritto di tutti; deve essere una risorsa garantita, perché fondamentale per crescere generazioni future consapevoli che il perseguimento del bene personale non differisce dal bene collettivo".