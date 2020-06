Nel torinese domenica apre il castello di Foglizzo

La rassegna Castelli Aperti prosegue. Di domenica in domenica sono sempre più numerose le dimore storiche che aprono le porte dopo l’emergenza sanitaria. In provincia di Torino imperdibile è l’apertura mensile del castello di Foglizzo. Le visite guidate saranno nel pomeriggio con partenza alle ore 15, 16 e 17 a gruppi di massimo 15 persone al fine di garantire il necessario distanziamento. L’ingresso sarà unicamente consentito ai visitatori muniti di mascherina. E’ fortemente consigliata la prenotazione al 339 2629368 o all’indirizzo mail info@castelliaperti.it Costi: 6 euro adulti, gratuito fino ai 10 anni, disabili con accompagnatore, residenti. I possessori di Torino + Piemonte Card hanno diritto a una riduzione di 1 euro.

Domenica 28 giugno sarà possibile anche visitare, in piccoli gruppi, il giardino e l’orto-giardino di Casa Lajolo, a Piossasco. Il numero di accessi temporanei sarà contingentato: per evitare rischi di assembramento, si consiglia di prenotare la visita scrivendo a info@casalajolo.it o telefonando al 348.7095508. L’orario di apertura è dalle 10 alle 13 e dalle14,30 alle 18.

Ingresso al giardino e all’orto-giardino con visita guidata: costa 6€. Ridotto a 4€ per gli under 25 anni, gli Amici di Castelli Aperti, e i possessori della Piemonte Card.

Ingresso libero per bambini fino a 10 anni, i possessori dell’Abbonamento Musei Piemonte, e della tessera FAI.