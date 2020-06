Collegno pronta allo "scatto": 500mila euro di contributi per far ripartire le imprese

Uno scatto per ripartire. È l'iniziativa presa dalla giunta comunale di Collegno, che ha deciso di sostenere commercianti e imprese, chiusi a causa dell'emergenza sanitaria, aiutandoli a ripartire dopo il lockdown.

"Uno scatto deciso a sostegno di commercianti e imprese colpite dall’emergenza Covid19 e dai cantieri della metro, un piano organico di aiuti - ha dichiarato il sindaco Francesco Casciano -, con questo provvedimento aggiungiamo alle misure nazionali e regionali degli strumenti concreti e diamo un aiuto a settori che sono risorsa preziosa della nostra Città".

Sconti sulla Tari, contributi a fondo perduto e sgravi anche per quelle attività che hanno sede nelle aree di cantiere del prolungamento della linea 1 della metropolitana. Sono queste le idee che sosterrà il piano “S.C.A.T.TO, Sostegno a Commercio e Attività economiche per Tari e TOsap”.

"Si parte dallo sconto sulla tassa rifiuti - ha affermato il vicesindaco Antonio Garruto - che per le attivita economiche al di sopra dei 250mq sarà del 15%, mentre per quelle al di sotto di questa soglia sarà del 25% per un totale di ben 370mila euro messi a bilancio. A questo si aggiungono gli sgravi previsti su TARI, TOSAP e ICP per le imprese che risiedono nelle aree coinvolte dal cantiere della metropolitana, compresi gli operatori mercatali dell’area di Santa Maria che si vedranno diminuita la TOSAP: risorse per circa 20mila euro".

500mila euro di stanziamento, dunque, per sostenere commercianti e imprese a ripartire, a cui si aggiungono 100mila euro, stanziati per un contributo a fondo perduto, fino a un massimo di 500 euro per gli esercizi di servizi alla persona, di commercio al dettaglio di vicinato (fino a mq. 250 di superficie di vendita) e non alimentare (ad eccezione delle attività di cui agli allegati 1 e 2 DPCM 11 marzo 2020), per i pubblici esercizi e per le strutture ricettive connesse ad aziende agricole