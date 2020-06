Il Comune di Torino avvia il servizio di assistenza e consulenza per la presentazione di istanze per l’emersione di rapporti di lavoro

Il servizio di assistenza e consulenza per la presentazione di istanze per l’emersione di rapporti di lavoro e la regolarizzazione di lavoratori italiani e stranieri è stato avviato dalla Città di Torino, Servizio stranieri e minoranze etniche, in collaborazione con i consorzi sociali Il Nodo e Forcoop nell’ambito del progetto To-Link - sostenuto dal programma We.Ca.Re della Regione Piemonte – e Centro Lavoro Torino.

Il decreto Rilancio, all’articolo 103, prevede la possibilità di regolarizzare rapporti di lavoro, ottenere un permesso temporaneo per trovare impiego e sanare le posizioni di migranti irregolari.

I lavoratori possono avere aiuto e informazioni sulla presentazione della richiesta di regolarizzazione, sulla verifica dei criteri necessari, sull’individuazione dei settori in cui essere impiegati previsti dalla normativa e su che cosa deve fare il datore di lavoro.

“Grazie all’impegno comune di Città di Torino, Il Nodo, Forcoop e Centro lavoro Torino possiamo offrire supporto e aiuto concreto alle molte persone che vivono in situazioni di grande difficoltà e fragilità. Il servizio è un ulteriore tassello per far emergere il vasto spazio di lavoro nero in cui sono sovente costretti migranti, senza contratto e tutele, offrendo loro una vera opportunità di integrazione, alle imprese occasioni di sviluppo in settori in cui è carente la manodopera ed alle famiglie un prezioso lavoro di sostegno e cura” ha sottolineato Sonia Schellino, Vicesindaca del Comune di Torino.

Al servizio si può accedere solo su appuntamento telefonando a:

Ufficio stranieri, 011/01129433 - 011/01120095 dal lunedì al giovedì, 9.00-13.00 e 14.00-17.00, venerdì 9.00-13.00

Il Nodo, Forcoop, Centro lavoro Torino dal lunedì al giovedì, 9.00-13.00 e 14.00-18.00, venerdì 9.00-13.00, fino al 10 agosto.