Pianezza, appello per la pace a Gaza: "Necessaria ogni azione diplomatica ed economica per porre fine allo sterminio"

Appello per la pace a Gaza al Comune di Pianezza da parte delle associazioni locali Donna Odv, Associazione Pianezza Protagonista, Associazione Legalmente, Associazione #Noiciproviamo

ANPI Sezione Pianezza.

"Noi, cittadine e cittadini, associazioni e realtà del territorio, riuniti il giorno 7 giugno 2025 a Pianezza in un flash mob per la pace

Esprimiamo la nostra ferma condanna della strage in corso a Gaza e chiediamo un immediato cessate il fuoco, la fine dello sterminio della popolazione civile e il rispetto del diritto internazionale e la liberazione degli ostaggi.

Chiediamo al Consiglio Comunale di Pianezza di:

Esprimere una presa di posizione chiara e pubblica a favore della pace, della cessazione immediata delle ostilità e della tutela della popolazione civile di Gaza e della liberazione degli ostaggi ancora prigionieri

Impegnarsi a presentare e sostenere un ordine del giorno presso il Consiglio regionale del Piemonte per chiedere che anche la Regione si faccia portavoce di questo appello umanitario e si unisca al coro delle istituzioni locali che in tutta Italia si stanno mobilitando per chiedere la fine delle violenze;

Favorire iniziative di sensibilizzazione sul territorio, promuovendo la cultura della pace, del dialogo e del rispetto dei diritti umani.



Siamo consapevoli che la pace richiede il coraggio della parola e la forza della solidarietà. Chiediamo che le istituzioni locali, a partire dai Comuni, facciano la loro parte, dimostrando attenzione e responsabilità verso ciò che accade nel mondo e verso il sentire delle proprie comunità.

Con lo stesso spirito, esprimiamo la nostra solidarietà anche alle popolazioni coinvolte in altri conflitti nel mondo, spesso dimenticati, che continuano a causare sofferenze e violazioni dei diritti umani."