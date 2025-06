“Lei non sa chi sono io”: con Vladimir Luxuria (ricordando Totò) inizia la lunga estate calda di Moncalieri

Da oggi, sabato 7 giugno, Moncalieri spalanca le sue finestre alla bella stagione con un fitto palinsesto di iniziative culturali e di intrattenimento da assaporare all’aria aperta. Moncalieri d'estate è il claim scelto per questo 2025, per fare in modo che davvero 'ogni passo sia una scoperta', come da slogan degli anni precedenti.

Ed è la cultura - diffusa, vivace e collettiva - la protagonista dell’estate moncalierese: un ricco calendario di appuntamenti gratuiti, pensati per valorizzare luoghi simbolici della città attraverso concerti, spettacoli, talk, cinema per bambini, visite guidate e momenti di condivisione.

Ricordando la celebre frase di Totò

Si comincia con un appuntamento che richiama subito alla mente il principe della comicità italiana, il principe Antonio De Curtis, in arte Totò, un nome noto a tutti, comprese le generazioni più giovani. E quel suo celebre 'Lei non sa chi sono io' adesso diventa il primo degli appuntamenti dell'estate di Moncalieri.

Vladimir Luxuria apre il ciclo di incontri “Lei non sa chi sono io!” curato da Roberto Piana, che vedrà poi salire sul palco anche Massimo Lopez (sabato 21 giugno) e Piero Chiambretti (giovedì 26 giugno). L'appuntamento è nella serata di oggi, dalle ore 21, in piazza Vittorio Emanuele, nel cuore del centro storico. Qui, reduce dal Torino Pride, Luxuria parlerà a cuore aperto, svelando curiosità e confidenze sui protagonisti del mondo dello spettacolo .

La classica di casa nel Bosco de Re

Domani, domenica 8 giugno , l'appuntamento sarà invece al Bosco del Re (Casa del Vignolante), in Viale Rimembranza . Dalle ore 18 ecco SUBITO PIANO! La musica classica nel mondo di oggi, a cura di Archeia Orchestra .

Lo scenario incantato del parco monumentale di Moncalieri incontra le suggestioni della musica classica. Quartetto Aleph: Antonio Molle, Samuele Preda violini - Silvia Rossi, viola - Isabella Veggiotti, violoncello. F.J.Haydn, Quartetto in re maggiore op. 20 n. 4, F. Schubert, Quartetto in do minore Quartettsatz D703, W.A.Mozart, Quartetto in do maggiore K157.

Per apprezzare le sonorità senza tempo dei grandi della musica classica in uno scenario naturale di incomparabile bellezza.