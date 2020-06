Collegno, nascondeva cocaina nel contenitore dello yogurt: spacciatore incastrato dal controllo domiciliare

Nella tarda serata di martedì gli agenti del commissariato Rivoli hanno arrestato un cittadino francese di 38 anni per detenzione di sostanza stupefacente.

Durante il servizio di controllo del territorio, i poliziotti hanno notato l'uomo avvicinare un’automobile, per poi dileguarsi rapidamente alla vista della pattuglia. Immediatamente bloccato, il trentottenne è stato controllato. L’uomo ha dimostrato subito poca collaborazione, fornendo indicazioni vaghe circa le proprie generalità e l’indirizzo di residenza. Ulteriori controlli hanno permesso agli agenti di risalire alla sua abitazione, in una zona residenziale del comune di Collegno.

All’interno dell’appartamento il personale del commissariato ha scoperto 133 grammi di cocaina occultati in un contenitore dello yogurt, insieme a bicarbonato utilizzato per il confezionamento della sostanza, un bilancino di precisione e circa 1110 euro, presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Nel corso di ulteriori accertamenti è emerso come lo straniero fosse in possesso di un passaporto francese originale, ottenuto però tramite documentazione fraudolenta.