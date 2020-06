Entra da Mediaworld e nasconde un cellulare nella felpa: arrestato per tentato furto

È entrato da “Mediaworld” in via Zandonai e ha nascosto un cellulare in vendita all'interno della sua felpa, arrotolata nelle sue mani, nel tentativo di rubarlo.

Il personale del negozio lo ha però notato e ha avvertito la polizia: l'uomo, un italiano di 40 anni, è così stato arrestato. Per tentato furto.

Il ladro era stato visto aggirarsi tra gli scaffali del punto vendita con addosso uno zaino in spalla e la felpa tra le mani. Si era poi fermato improvvisamente davanti a un frigorifero, stazionando lì per alcuni minuti. Insospettita dal comportamento bizzarro dell’uomo, una dipendente lo aveva segnalato alla sorveglianza. Fermato all’altezza delle casse, è stato controllato e, all’interno della felpa, è stato trovato il cellulare, del valore di circa 240 euro. Per toglierlo dalla confezione, l'uomo si era servito di due tronchesine e un coltello della lunghezza di 20 cm ritrovati in seguito nel suo zaino, nascosto nel frigo.