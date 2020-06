Zerocalcare con il presidio No Tav dei Mulini

Anche Zerocalcare sostiene il presidio No Tav dei Mulini. Il fumettista romano - da sempre a fianco degli attivisti contro la Torino-Lione e che in passato aveva disegnato il manifesto per la marcia di Torino dell’8 dicembre 2018 – si è fatto una foto con il cartello “#ResistenzaNoTAV. Fino alla fine. Daje presidio dei Mulini!”. Lo scatto è stato diffuso dalla pagina facebook Notavinfo.

Ieri si è svolto l’ennesimo flash mob dei No Tav a Susa, al grido di "Fuori le truppe dalla Valsusa". Un’iniziativa che arriva dopo giorni di proteste, con l’occupazione appunto dell’area dei Mulini, per l’inizio dei lavori di allargamento del cantiere di Chiomonte.